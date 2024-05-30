«Все смеялись над ней»: в Новосибирске воспитатель детсада раздела капризную девочку

В Новосибирске воспитанники детского сада №489 рассказали, что стали свидетелями сцены с раздеванием девочки воспитателем.

Папа одной из воспитанниц детского сада №489 в Новосибирске неделю назад забрал девочку вечером. Пока шли домой отец с дочкой разговорились. Ребёнок поделился наблюдениями, хотя сама история, как, оказалось, произошла больше месяца назад.

«Маша* балуется, мучает своё платье. Её воспитательница вообще в спальню на стульчик сажала. А когда Маша баловалась, воспитательница сняла с неё платье, и сказала, чтобы все посмеялись над ней», – рассказывает девочка.

Отец малышки Михаил* решил разобраться в истории, которую рассказала дочь, и попросил пояснить случившееся воспитательницу.

«В детском саду мне подтвердили, что такая ситуация была, но не всё было именно так. Обстоятельства складывались так, что ребёнок действительно капризничал, – говорит Михаил. – Девочка пришла с бабушкой, которая не могла на ребёнка надеть платье. Женщина куда-то торопилась, а воспитатель пытался надеть на неё платье».

Корреспондент Сиб.фм связался также с заведующей детским садом №489 Светланой Зориной. Она поддерживает версию о том, что девочка сама начала снимать платье.

«Была ситуация, что она пришла в группу. Бабушка не смогла нарядить её в платье, так как девочка раскапризничалась. Воспитатель сказала: «давайте я её возьму, идите домой, мы сами разберёмся». И вот после того, как женщина ушла, девочка спокойно вышла и надела платье, – утверждает Светлана Зорина.

– Всё это было на глазах детей, возможно, другой ребёнок интерпретировал это по-своему».

Тем не менее, нашёлся и другой ребёнок, который рассказывает, что девочка вела себя плохо, но платье с неё сняла именно воспитательница Ирина. Некоторые из родителей говорят, что дети дома рассказывают и о том, что на них кричат в детском саду.

«Я думаю, всё-таки написать заявление в прокуратуру. Родители детей, которые уже выпустились из детсада, также говорят, что она может и голос поднять на них. Они как-то странно себя ведут после этой воспитательницы», — заключил Михаил.

Ранее Сиб.фм уже рассказывал, что в одном из частных детских садов на МЖК воспитательница толкнула девочку так, что у ребёнка на теле появились синяки. Вскоре надзорные органы закрыли дошкольное учреждение из-за выявленных нарушений.

*Имена героев публикации изменены по их просьбе