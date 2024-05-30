Льготная ипотека бойцам СВО и двойная выплата пенсии: 12 законов, которые изменят жизнь россиян с 1 июня

Гидов обяжут сдать серьёзный экзамен, выпускникам школ дадут возможность пересдать госэкзамен, а 80-летние пенсионеры получат внушительный бонус.

Льготная ипотека бойцам СВО

Вопрос с жильем в России для многих семей стоит остро: с 1 июня участники СВО смогут воспользоваться льготной программой «Дальневосточная ипотека» и приобрести жилье в кредит под 2% годовых. Нетрудно догадаться, что взять недвижимость можно на Дальнем востоке. На сегодня 110 тысяч семей уже воспользовались данной возможностью.

Повышение пенсии 80-летним юбилярам

Увидеть на своем счету сумму выше обычной, смогут пенсионеры, которым в мае текущего года исполнилось 80 лет. Сумма надбавки — 100% к той, что они получали.

Изменения в учете алиментов

Ранее при оформлении единого пособия заявитель указывал любую фактически поступившую сумму алиментов, если родители не определили ее в судебном порядке. Теперь, если есть решение суда, то в расчете доходов будут учитываться фактически поступившие денежные средства. Эти данные заявитель может указать самостоятельно, если исполнительное производство по решению суда не возбуждено.

Если же родители договорились о сумме алиментов устно или же с помощью нотариуса, то пособие будет рассчитываться, исходя той суммы, которая указана в заявлении. Но с 1 июня она должна быть не меньше минимальных финансовых гарантий согласно Семейному кодексу: ¼ МРОТ на одного ребенка, ⅓ — на двоих и ½ — на трех и более детей.

Нововведения при сдаче ЕГЭ

В этом году школьники, сдавшие ЕГЭ, впервые могут пересдать один из экзаменов. Известны и даты пересдачи — это 4 и 5 июля.

Сдать экзамен второй раз и сохранить первый результат не удастся. При пересдаче первоначальный результат будет аннулирован. Если же школьник подаст заявление на пересдачу, но в назначенный день не сможет прибыть по уважительной причине, то изначальный вариант сохранится.

Ужесточение туристических правил

Выйти на сложный маршрут теперь можно только с тем инструктором, который прошел аттестацию — сдал непростой экзамен. Вместе с тем инструкторы будут в тесной связи с сотрудниками МЧС. Если раньше они уведомляли спасателей исключительно из собственных соображений (необходимость носила рекомендательный характер), то сейчас они будут обязаны это делать. Переаттестация гидов будет проходить каждые пять лет.

Учетно-контрольные марки на пачках сигарет

Последнее время на лекарствах и молочной продукции можно увидеть учетно-контрольные специальные марки. С 1 июня такие появятся на пачках сигарет, цель — избавить табачный рынок от контрафакта. Вместе с тем новые правила позволят взимать акциз при ввозе и вывозе подакцизных товаров Евразийского экономического союза.

Введена бесплатная юридическая помощь

В государственных и частных фирмах будет возможность встретиться с экспертом и задать ему важные вопросы по недвижимости, семейному праву, трудовому договору. Претендовать на данную услугу смогут семьи, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума (инвалиды I и II группы, ветераны Великой Отечественной войны, Герои России и СССР, Герои Социалистического Труда, Герои Труда России, участники СВО).

Компенсация медикам за работу в удаленных районах

Врачи, фельдшеры, медсестрам, приезжающие работать в гарнизонные медучреждения, смогут получить выплаты, похожие на те, что получают медработники по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Выплаты доходят до 1,5 млн рублей (в зависимости от выбранного региона). Многие могут выбрать места за пределами Дальнего востока, например, Крайний север или Арктические зоны.

Справки о здоровье ребенка при поездке в лагерь

С 2 июня перед отправкой в детский лагерь необходимо предоставить справку на ребенка с информацией о перенесенных инфекционных и неинфекционных заболеваниях, операциях, травмах, аллергию и проч. Приказ Минздрава РФ вступает в силу 2 июня.

Поддержка народных промыслов

С 10 июня любители народного творчества смогут заявить о себе, используя поддержку государства. Речь идет организационной, информационной или же финансовой поддержках. В регионах начнут создавать художественно-экспертные советы, эксперты будут определять можно отнести изделия народных умельцев к конкретному художественному промыслу или нет. Ранее таких советов не было.

Смягчение срока для женщин-заключенных

Женщины, которые имеют до четырех детей, смогут досрочно покинуть пределы колонии. Речь идет про тех, кто отбывает наказание за преступления небольшой степени тяжести и отсидел уже не менее четверти срока. Отмечаются, что дети этих женщин должны воспитываться в доме ребенка исправительного учреждения.

Расширение перечня жизненно необходимых лекарств

Инициатива получила подтверждение и вступит в силу с 18 июня текущего года. О каких лекарствах идет речь? Для борьбы с различными вирусами и бактериями, инфекциями, рассеянным склерозом.