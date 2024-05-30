Зелёный марафон-2024 в Новосибирске: место, дата, карта забега

Сибирякам предлагают несколько дистанций: десять километров для самых выносливых и скандинавскую ходьбу для любителей пройтись «на лайте»

1 июня в 60 городах России пройдет уже традиционная акция «Зеленый марафон». Участие могут принять все желающие: как взрослые, так и дети. Дистанций на выбор несколько — от 500 метров до 4,2 километров.

1) 4,2 километров и 10 километров для взрослых участников;

2) 500 метров для детей 4-13 лет и 4,2 километров для детей 14-17 лет;

3) Инклюзивный забег на 500 метров.

Акция «Зеленый марафон» ежегодная, впервые была проведена в 2012-ом году. На сегодняшний день задействованы 60 городов от Южно-Сахалинска до Калининграда. Участвовать может любой вне зависимости от уровня подготовки. Идея «Зеленого Марафона» в том, что любой, кто выйдет на старт дистанции, — уже спортсмен. Главное — участие и стремление к здоровому образу жизни.

Организаторы отмечают, что многие, далекие от бега, начав с зеленого марафона, внедряют спорт в свою жизнь и далее уже идут с ним вместе, неразрывно. Немаловажная и социальная часть проекта – собранные средства пойдут на помощь детям с ментальными особенностями и опытом сиротства (благотворительный Фонд «Вклад в будущее»).

В 2024 году жители Новосибирска смогут не только поучаствовать в акции, но и встретиться с рэпером Давой, который выступит на Михайловской набережной в честь Дня защиты детей.

Расписание мероприятия в Новосибирске

08:00 — старт активностей

09:10-09:25 — утренняя зарядка со спортивной семьей

09:25-09:45 — интерактив от ведущего (гигантская игра)

09:45-10:00 — музыкальный блок номеров

10:00-10:15 — интерактивный блок – слинготанцы с инструктором

10:15-10:30 — интерактив от ведущего (массовая планка, разминка)

10:30-10:40 — инклюзивный забег

10:40-10:45 — детский забег 6-8 лет

10:45-10:50 — детский забег 9-13 лет

10:50-11:00 — показ моделей от SberShop

11:00-11:10 — блок приветственных речей перед стартом

11:10-11:20 — одновременный старт забегов на 4,2 км и 10 км, скандинавская ходьба

11:20-12:00 — выступление хора

12:00–12:20 — награждение победителей забега

12:20–12:40 — интерактив от ведущего (гигантская игра-бродилка)

12:40-13:00 — розыгрыш приза, награждение за QR-квест

13:00–15:00 — музыкальная программа от ГДТП

Ранее Сиб.фм публиковал полную программу мероприятия на 1 июня на Михайловской набережной.