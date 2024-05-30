Зелёный марафон-2024 в Новосибирске: место, дата, карта забега

Сибирякам предлагают несколько дистанций: десять километров для самых выносливых и скандинавскую ходьбу для любителей пройтись «на лайте»
1 июня в 60 городах России пройдет уже традиционная акция «Зеленый марафон». Участие могут принять все желающие: как взрослые, так и дети. Дистанций на выбор несколько — от 500 метров до 4,2 километров.
1) 4,2 километров и 10 километров для взрослых участников;
2) 500 метров для детей 4-13 лет и 4,2 километров для детей 14-17 лет;
3) Инклюзивный забег на 500 метров.
Акция «Зеленый марафон» ежегодная, впервые была проведена в 2012-ом году. На сегодняшний день задействованы 60 городов от Южно-Сахалинска до Калининграда. Участвовать может любой вне зависимости от уровня подготовки. Идея «Зеленого Марафона» в том, что любой, кто выйдет на старт дистанции, — уже спортсмен. Главное — участие и стремление к здоровому образу жизни.
Организаторы отмечают, что многие, далекие от бега, начав с зеленого марафона, внедряют спорт в свою жизнь и далее уже идут с ним вместе, неразрывно. Немаловажная и социальная часть проекта – собранные средства пойдут на помощь детям с ментальными особенностями и опытом сиротства (благотворительный Фонд «Вклад в будущее»).
В 2024 году жители Новосибирска смогут не только поучаствовать в акции, но и встретиться с рэпером Давой, который выступит на Михайловской набережной в честь Дня защиты детей.
Расписание мероприятия в Новосибирске
08:00 — старт активностей
09:10-09:25 — утренняя зарядка со спортивной семьей
09:25-09:45 — интерактив от ведущего (гигантская игра)
09:45-10:00 — музыкальный блок номеров
10:00-10:15 — интерактивный блок – слинготанцы с инструктором
10:15-10:30 — интерактив от ведущего (массовая планка, разминка)
10:30-10:40 — инклюзивный забег
10:40-10:45 — детский забег 6-8 лет
10:45-10:50 — детский забег 9-13 лет
10:50-11:00 — показ моделей от SberShop
11:00-11:10 — блок приветственных речей перед стартом
11:10-11:20 — одновременный старт забегов на 4,2 км и 10 км, скандинавская ходьба
11:20-12:00 — выступление хора
12:00–12:20 — награждение победителей забега
12:20–12:40 — интерактив от ведущего (гигантская игра-бродилка)
12:40-13:00 — розыгрыш приза, награждение за QR-квест
13:00–15:00 — музыкальная программа от ГДТП
Ранее Сиб.фм публиковал полную программу мероприятия на 1 июня на Михайловской набережной.