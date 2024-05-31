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общество

Банки начали выдавать ипотеку на жилье в Крыму

Фото:freepik.com

ВТБ выдал первый кредит на покупку строящейся квартиры в Симферополе. Заемщик оформил сделку дистанционно, находясь в Ханты-Мансийске. Сумма кредита составила 3,2 млн рублей.

Как ранее сообщала пресс-служба, банк запустил ипотеку на недвижимость в Крыму с мая. Провести сделку можно непосредственно в отделениях банка в Краснодаре и Ростове-на-Дону, в четырех офисах РНКБ на территории Крыма, а также дистанционно из любого региона России.

«Ипотека – социально значимый продукт, и мы активно развиваем это направление. В некоторых регионах у клиентов не было возможности получить ипотек, потому что банк там не представлен. Благодаря перенастройке внутрибанковских технологий и нашим партнерам теперь жители еще пяти регионов могут получить у нас средства на покупку недвижимости в своем регионе», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» Сергей Бабин.

Помимо объектов Крыма, с мая банк предоставил возможность получения кредита на покупку жилья в Карачаево-Черкессии, Калмыкии, Ингушетии и Туве.

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Роман Чугаев
Журналист

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