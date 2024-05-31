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общество

Мама-утка на Шлюзе в Новосибирске умилила автовладельцев, переводя детей по пешеходному переходу

Фото: «Новосибирск с огоньком» / стоп-кадр

Многодетная мама перевела малышей по пешеходному переходу.

В паблике «Новосибирск с огоньком» появился трогательный видеоролик, как мама-утка переводит детей по пешеходному переходу. Место действия — Шлюз. Пользователи сети высказали свой восторг.

«В этом городе все перемешалось люди, звери. Давайте жить дружно», — пишут жители города.

«Животные сознательнее людей. Как автовладелец часто вижу пешеходов, перебегающих дорогу в неположенном месте, а вот уточки в этом плане молодцы», — добавляют другие.

«Как здорово!Приятно наблюдать за такой картиной», — говорят третьи.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова приедет в Новосибирск 12 июня в рамках фестиваля для блогеров.

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Дарья Лапина
Журналист

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