Мэр Новосибирска Кудрявцев предложил внедрить ИИ в регулирование дорожного движения

Мэр Новосибирска выступил за использование искусственного интеллекта в управлении дорожным движением.

Как рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в эфире радиостанции «Городская волна», мегаполис уверенно движется к созданию интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая будет использовать искусственный интеллект для оптимизации транспортных потоков в городе.

Градоначальник заявил, что ИИ играет важную роль в управлении светофорами и обработке данных с камер видеонаблюдения. Это может позволить оптимизировать движение транспорта и сделать его более безопасным и комфортным.

Сейчас в Новосибирске в рамках внедрения ИТС уже подключены интеллектуальные технологии к 23 светофорам. В планах — подключить еще 93 светофора, что составит четверть от общего числа светофоров в городе.

Напомним, что Максим Кудрявцев прокомментировал поиски начальника дептранса.