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общество

Мэрия Новосибирска ищет подрядчика для «Экономического лицея» на Крылова

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске ищут подрядчика для «Экономического лицея».

Мэрия Новосибирска объявила торги по выбору подрядчика для разработки документации и выполнения работ по реконструкции «Экономического лицея», который расположен по адресу улица Крылова, 44. Данную информацию разместил департамент строительства и архитектуры мэрии на сайте госзакупок.

Цена контракта составляет 565, 5 миллиона рублей. Срок выполнения работ рассчитан до конца следующего года.

Напомним, что в Новосибирской области вводятся новые предметы в школах.

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Валерия Митрохина
Журналист

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