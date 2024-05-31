Мэрия Новосибирска ищет подрядчика для «Экономического лицея» на Крылова

В Новосибирске ищут подрядчика для «Экономического лицея».

Мэрия Новосибирска объявила торги по выбору подрядчика для разработки документации и выполнения работ по реконструкции «Экономического лицея», который расположен по адресу улица Крылова, 44. Данную информацию разместил департамент строительства и архитектуры мэрии на сайте госзакупок.

Цена контракта составляет 565, 5 миллиона рублей. Срок выполнения работ рассчитан до конца следующего года.

Напомним, что в Новосибирской области вводятся новые предметы в школах.