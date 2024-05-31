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общество

Новосибирские вузы пригласили на обучение школьников из Китая

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирские вузы пригласили школьников из Китая на обучение.

Как сообщается в паблике «54 новости: Новосибирск и область» в социальной сети «ВКонтакте», три новосибирских вуза — НГТУ, НГАУ и НГАСУ — провели онлайн-презентацию в школах Китайской Народной Республики.

Они познакомили почти 600 школьников из 30 старших учебных заведений с особенностями российского образования. Кроме того, подростки смогли задать интересующие их вопросы о поступлении и обучении представителям университетов.

В ноябре 2023 года руководители Новосибирского государственного университета и Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова при поддержке Российского культурного центра в Пекине инициировали проект «Презентация российских университетов в школах Китая». В нем уже приняли участие 35 российских вузов.

Напомним, что в Новосибирской области более 13 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по математике.

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Нина Раневская
Журналист

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