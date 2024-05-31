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общество

Новосибирский блогер Дава поцеловал свою бывшую девушку Бузову спустя три года

Фото: соцсети

На ТНТ выходит шоу «Сокровища императора», где известные участники соревнуются за 14 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба ТНТ, в новом выпуске шоу бывшие возлюбленные поцеловались спустя три года после разрыва отношений.

Скоро выйдет предпоследний выпуск популярного шоу «Сокровища императора», в котором станут известны имена финалистов. Но не менее интересна зрителям и драма, которая разворачивается между Ольгой Бузовой и Давой.

Пресс-служба сообщает, что экс-возлюбленные все же поцелуются.

Напомним, что Ольга Бузова приедет в Новосибирск 12 июня.

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Нина Раневская
Журналист

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