Новосибирский депутат Аксёненко предложил запретить продажу вейпов

Законопроект о запрете розничной торговли вейпами разработали в Госдуме и внесли на рассмотрение сегодня. В числе авторов инициативы – депутат Александр Аксёненко, представляет в парламенте Новосибирск и партию «Справедливая Россия – За Правду».

Необходимость полного запрета, по словам депутата, возникла в связи с неэффективностью предыдущего. Год назад Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним. Но несмотря на запрет, спустя год, по словам парламентариев, «школьники с вейпами по-прежнему частая картина. Полумеры не сработали», пишет в своем telegram-канале Аксёненко.

С этой инициативой депутаты решили зайти символично и внесли её на рассмотрение как раз 31 мая – во Всемирный День отказа от курения. Если другие депутаты одобрят инициативу, то поправка будет внесена в ФЗ-15 «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма» и будет звучать следующим образом — «Запрет розничной торговли никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями, а также устройств для их доставки».

Следует отметить тот факт, что подобный документ будет межфракционным, а это значит, что шансы на его принятие достаточно высоки.

Следующим шагом борьбы с никотиновой зависимостью будет определение ответственности для заведений, в которых всё же будут продавать детям электронные курилки.