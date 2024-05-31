Новосибирцы смогут выбрать проект благоустройства Инюшенского бора

Жители Новосибирска могут проголосовать за проект благоустройства Инюшенского бора.

Жителям Новосибирска предложили с помощью голосования выбрать проект благоустройства Инюшенского бора, который находится в Октябрьском районе города.

На портале Госуслуг стартовало голосование для новосибирцев по вопросу благоустройства Инюшенского бора.

Горожанам предлагают выбрать один из трех проектов.

Проголосовать можно до 10 июня.

Напомним, что систему видеонаблюдения с распознаванием лиц установят в Новосибирске.