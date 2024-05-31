Ольга Бузова приедет в Новосибирск 12 июня

Поющая ведущая посетит столицу Сибири в рамках фестиваля «Блогеры России».

Ольга Бузова прилетит в Новосибирск 12 июня, чтобы выступить на форуме «Блогеры России». Звезда телевидения и интернета выступит перед гостями, исполнив свои хиты.

Напомним, что в мае прошлого года Ольга Бузова дала концерт в Новосибирске, а на следующий день отправилась в НГУ на съемки. Поющая ведущая в черной мини-юбке прогулялась по коридорам государственного университета.

Певица подчеркнула, что готовит сюрприз для своей аудитории и для новосибирцев. Многие предположили, что звезда приняла участие в рекламе ВУЗа. Однако результат съемки неизвестен до сих пор.