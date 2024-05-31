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общество

Синоптики рассказали о погоде 1 и 2 июня в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Синоптики рассказали, какую погоду ждать новосибирцам в первые дни лета.

По прогнозам Западно-Сибирского УГМС, в первые дни июня в Новосибирске будет прохладно.

Синоптики утверждают, что в субботу, 1 июня, осадков не ожидается. Температура воздуха составит от +14 до +16 градусов. Ветер западный со скоростью 4–9 метров в секунду.

В воскресенье, 2 июня, температура воздуха прогреется до +16 — +18 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер, как и в первый день лета, западный, 4–9 метров в секунду.

При этом в области в ночь на субботу ожидаются заморозки до -3 градусов, а днем 2 июня может потеплеть до +20.

Напомним, что новосибирский блогер Дава поцеловал свою бывшую девушку Бузову спустя три года.

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Нина Раневская
Журналист

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