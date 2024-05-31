Систему видеонаблюдения с распознаванием лиц установят в Новосибирске

В Новосибирске в сквере «Крылья Сибири» установят систему видеонаблюдения с распознаванием лиц.

На сайте госзакупок появилась информация о том, что в сквере «Крылья Сибири» Новосибирска до 15 августа 2024 года установят современные камеры видеонаблюдения и распознавания лиц.

Работы включают в себя установку программного обеспечения, камер видеонаблюдения, камер распознавания лиц, системы оповещения и другие необходимые меры безопасности.

Напомним, что мэрия Новосибирска ищет подрядчика для «Экономического лицея» на Крылова.