Смертельное ДТП на трассе «Иртыш» под Новосибирском — двое погибли

Водитель «Лады» выскочил на встречку и врезался в большегруз «Мерседес Бенц Актрос».

Трагическое ДТП произошло 30 июня около 16 часов 30 минут на трассе «Иртыш» на 1452 километре. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля: «Лада-21214» и «Мерседес Бенц Актрос». Удар был такой силы , что оба автомобиля отбросило в кювет.

Очевидцы вызвали сотрудников ГИБДД, спасателей, медиков, однако помощь врачей не потребовалось: водитель и пассажир «Лады» скончались на месте. Известно, что оба погибших были мужчинами, водителю на вид 30-35 лет, пассажиру — 25-30 лет.

Сотрудники ГИБДД также отметили, что водитель «Лады» выскочил на встречку для обгона. На этом участке обгон разрешен.

Ранее стало известно, что в ночь с 30 на 31 мая в Октябрьском районе Новосибирска сгорели три автомобиля.