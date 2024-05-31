Смертельное ДТП произошло в Искитиме Новосибирской области — водитель сбежал

47-летняя пассажирка погибла на месте, машина вылетела в кювет.

В Искитимском районе произошло смертельное ДТП: машина ВАЗ 2107 вылетела в кювет и опрокинулась. Трагедия зарегистрирована около 10 часов утра 31 мая. Водитель двигался по автодороге «Евсино — Новолокти» со стороны Евсино.

«В районе 11 км съехал с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля», — подчеркивают в пресс-службе ГИБДД.

Сообщается, что 47-летняя женщина, находившаяся на месте пассажира, погибла. Водитель обнаружен не был, он сбежал. Сейчас его ищут.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции, сотрудники Госавтоинспекции.