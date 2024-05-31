Стал известен прогноз погоды на 1 июня в Новосибирске

В Новосибирске сообщили о погоде на 1 июня 2024 года.

Прогноз погоды в первый день лета неутешительный. По данным синоптиков "Яндекс Погоды", температура воздуха составит до +15 градусов, однако из-за долгих дождей сохранится повышенная влажность в регионе, отчего температура будет ощущаться как +10 градусов.

Утром ожидается солнечная погода и +9 градусов, но уже к вечеру возможны осадки в виде дождя.

Ветер будет умеренный — до 3,2 метров в секунду.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске назвали Лунный календарь на июнь-2024.