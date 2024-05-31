Стали известны подробности гибели двух детей в пожаре под Новосибирском

В Новосибирской области погибли двое детей во время пожара.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, в селе Красноглинное Новосибирской области произошел крупный пожар, в результате которого скончались мальчики двух и трех лет. Детей вынесли из горящего помещения, но врачам не удалось их спасти.

По словам очевидцев происшествия, квартира загорелась после того, как мать ушла из дома, оставив там малышей одних.

Также жители отметили, что у женщины были сильные проблемы с алкоголем и их семью охарактеризовали как неблагополучной.

Сейчас прокуратура начала проверку по случаю пожара.

Напомним, что из подъезда самостоятельно эвакуировались 32 человека, в том числе 8 детей.