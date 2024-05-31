В Новосибирске депутата горсовета Игоря Украинцева привели в суд по делу о получении взятки. Онлайн-репортаж

В Новосибирске избирают меру пресечения Игорю Украинцеву.

Сегодня, 31 мая, в Центральном районном суде изберут меру пресечения депутату горсовета Игорю Украинцеву. На него возбудили уголовное по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, депутат получил 3,5 млн рублей от руководителя строительной организации за покровительство, выражающееся в лоббировании интересов через СМИ.

Процесс начался в 11:30. Своей жене, которая пришла поддержать мужа, Игорь пообещал, что все будет хорошо.

Его коллеги считают, что на Украинцева донесли.



Обвинение оглашают за закрытыми дверями — заседание закрыли от СМИ, хотя Украинцев был за открытое заседание.