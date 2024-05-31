В Новосибирске хотят построить школу почти за 2 млрд рублей

В Новосибирске планируют построить школу на 1 100 мест почти за 2 млрд рублей.

На сайте Госзакупок появилась информация о том, что Агентство развития жилищного строительства Новосибирска ищет подрядчика для строительства школы в микрорайоне Клюквенный в Калининском районе города.

Подрядчику будет необходимо выполнить инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию и возвести четырехэтажную школу на 1 100 мест на улице Подневича.

Инженерные изыскания необходимо начать не позднее чем через 20 дней после заключения договора, а строительство объекта должно быть завершено не позднее 31 мая 2027 года.

Заявки принимаются до 17 июня 2024 года.

Работы оценили в 1 948 652 623 рубля.

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