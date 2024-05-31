В Новосибирске медики выявили два случая редкой опухоли груди у мужчин

В Новосибирске врачи обнаружили два случая редкой опухоли молочной железы у мужчин.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Новосибирской области, к местным врачам обратились два пациента с опухолью грудной железы. Уточняется, что злокачественные новообразования данного вида были у мужчин, что составляет 0,1% от всех случаев рака у мужского пола.

Так, в феврале 2024 года к медикам обратился 67-летний пенсионер, который самостоятельно обнаружил у себя опухоль. Исследования это подтвердили. Ему провели операцию, которая прошла успешно.

«Тем удивительнее, что у нас проявил себя «закон парных случаев»: не успели мы прооперировать одного пациента, как к нам на госпитализацию поступил еще один мужчина с таким же диагнозом. Это уникально», — рассказал Анатолий Ахмедов, хирург онкодиспансера.

Напомним, что в Новосибирской области вводятся новые предметы в школах.