В Новосибирске на 50% построили корпус поточных аудиторий в НГУ

Корпус поточных аудиторий Новосибирского государственного университета построили на 50%.

По данным пресс-службы Новосибирского государственного университета, наполовину построен корпус поточных аудиторий на территории нового кампуса вуза.

Сейчас рабочие устанавливают ливневую канализацию, оборудование холодоснабжения и внутренние инженерные системы. Монтаж вентиляционной системы почти завершен, в том числе, отделка помещений ведется параллельно с завершением монтажа инженерных систем.

Площадь поточных аудиторий составляет 16,4 тысячи квадратных метров, вместимость — 1 700 студентов.

Напомним, что в Новосибирской области вводятся новые предметы в школах.