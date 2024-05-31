В Новосибирске на 50% построили корпус поточных аудиторий в НГУ

Корпус поточных аудиторий Новосибирского государственного университета построили на 50%.
По данным пресс-службы Новосибирского государственного университета, наполовину построен корпус поточных аудиторий на территории нового кампуса вуза.
Сейчас рабочие устанавливают ливневую канализацию, оборудование холодоснабжения и внутренние инженерные системы. Монтаж вентиляционной системы почти завершен, в том числе, отделка помещений ведется параллельно с завершением монтажа инженерных систем.
Площадь поточных аудиторий составляет 16,4 тысячи квадратных метров, вместимость — 1 700 студентов.
Напомним, что в Новосибирской области вводятся новые предметы в школах.