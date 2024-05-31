В Новосибирске полицейские задержали браконьера с электроудочкой

В Новосибирске браконьеру с электроудочкой грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СФО, в ходе рейда по охране биологических ресурсов Новосибирского водохранилища сотрудники МВД в речном порту Новосибирска пресекли незаконную добычу рыбы. Правоохранительные органы задержали 31-летнего жителя Искитимского района, который использовал электроудочку, что является запрещенным и одним из самых губительных способов промысла.

«Подозреваемый успел выловить 9 экземпляров рыбы различной видовой принадлежности. По заключению специалистов природоохранного ведомства мужчина причинил водным биоресурсам ущерб в размере 40 тысяч рублей», — пиште пресс-служба.

В данный момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов.

Максимальное наказание по статье — два года лишения свободы.

Напомним, что под Новосибирском мать двух погибших мальчиков была трижды судима по уголовным статьям.