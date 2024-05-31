В Новосибирской области детям до 14 лет хотят запретить подходить к рекам

Детям до 14 лет хотят запретить подходить к рекам в регионе.
Как сообщил прокурор Новосибирской области Александр Бучман на Заксобрания НСО в первом чтении, детям до 14 лет хотят запретить подходить к рекам без присутствия родителей.
По его словам, это поможет предотвратить случаи гибели детей на реках и озерах летом.
Александр Бучман также добавил, что специальные органы, которые отвечают за безопасность несовершеннолетних, буду ответственными и за новый закон.
Напомним, что стали известны подробности гибели двух детей в пожаре под Новосибирском.