В Новосибирской области детям до 14 лет хотят запретить подходить к рекам

Детям до 14 лет хотят запретить подходить к рекам в регионе.

Как сообщил прокурор Новосибирской области Александр Бучман на Заксобрания НСО в первом чтении, детям до 14 лет хотят запретить подходить к рекам без присутствия родителей.

По его словам, это поможет предотвратить случаи гибели детей на реках и озерах летом.

Александр Бучман также добавил, что специальные органы, которые отвечают за безопасность несовершеннолетних, буду ответственными и за новый закон.

Напомним, что стали известны подробности гибели двух детей в пожаре под Новосибирском.