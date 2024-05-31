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общество

В Новосибирской области детям до 14 лет хотят запретить подходить к рекам

Фото: АиФ-Новосибирск

Детям до 14 лет хотят запретить подходить к рекам в регионе.

Как сообщил прокурор Новосибирской области Александр Бучман на Заксобрания НСО в первом чтении, детям до 14 лет хотят запретить подходить к рекам без присутствия родителей.

По его словам, это поможет предотвратить случаи гибели детей на реках и озерах летом.

Александр Бучман также добавил, что специальные органы, которые отвечают за безопасность несовершеннолетних, буду ответственными и за новый закон.

Напомним, что стали известны подробности гибели двух детей в пожаре под Новосибирском.

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Валерия Митрохина
Журналист

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