В Новосибирской области экс-директора ГКУ приговорили к 2 годам условно за мошенничество

В Новосибирской области вынесли приговор экс-директору ГКУ, которая получала зарплату за фиктивно трудоустроенного сотрудника.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, Искитимский районный суд вынес приговор в отношении бывшего директора ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения г. Искитим». Ее признали виновной в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения.

Суд установил, что подсудимая, являясь директором учреждения, с 01.08.2019 по 30.11.2021 фиктивно трудоустроила гражданина на должность рабочего в ГКУ НСО ЦСПН Искитима. Она получала его деньги в виде заработной платы и других выплат. Этим она причинила учреждению ущерб на сумму свыше 245 тысяч рублей.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы условно на 2 года с испытательным сроком также на 2 года.

Исковые требования о взыскании в пользу учреждения суммы в размере 247 тысяч рублей были удовлетворены.

Напомним, что в Новосибирске мама собрала с родителей почти 300 тысяч на выпускной в детсаду и исчезла.