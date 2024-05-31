В Новосибирской области июнь начнется с заморозков до -3 градусов

В Новосибирской области в начале июня ожидаются заморозки до -3 градусов.

Как сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирской области лето начнется с заморозков в ночное время.

По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу, 1 июня, температура воздуха будет от 0 до +5 градусов, местами возможны заморозки до -3 градусов. Днем ожидается потепление до +13...+18 градусов. Вероятность осадков низкая, однако на севере региона возможны кратковременные дожди.

Ветер юго-западный. Ночью — 2-7 метров в секунду, а днем — 4-9 метров в секунду с порывами до 14.

В Новосибирске не ожидается заморозков. Ночью температура воздуха будет около +5 градусов, а днем поднимется до +15 градусов.

Напомним, что в Новосибирске 31 мая похолодает до -2.