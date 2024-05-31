В Новосибирской области планируют сократить ввод жилья на 28,58%

В Новосибирской области намерены снизить ввод жилья на 28,58%.

Как рассказал министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, по итогам 2024 года в регионе хотят ввести 2,15 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, что на 28,58% меньше, чем в 2023 году. Ранее за прошлые 12 месяцев было введено 3,016 квадратных метров жилья.

«Безусловно, строительный комплекс Новосибирской области продолжает стабильно развиваться. В планах 2024 года — ввести в эксплуатацию не менее 2,154 млн кв.м жилья. На сегодняшний день уже введено 1,050 млн кв.м жилья — это хороший, уверенный показатель. Также сохраняется стабильный «задел» по строящимся многоквартирным домам», — рассказал он.

Колмаков добавил, что, согласно имеющимся разрешениям на строительство, в регионе ведется возведение 1 050 многоквартирных жилых домов общей площадью более 4,5 миллионов квадратных метров.

Напомним, что в Новосибирске на 50% построили корпус поточных аудиторий в НГУ.