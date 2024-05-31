Задержаны участники преступления, совершившие мошенничество в особо крупном размере в отношении крупного банка

В ходе оперативно-розыскных мероприятий при непосредственном участии подразделений безопасности Сбера были установлены и задержаны участники преступной группы, организовавшей незаконную схему по нелегальному оформлению предметов лизинга и их дальнейшему хищению.

Глава преступной группы также был установлен, ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Принято решение об объявлении данного фигуранта в международный розыск, и принимаются меры по экстрадиции в Россию.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя Правления Сбербанка:

«Благодаря слаженным действиям правоохранителей и сотрудников службы безопасности Сбербанка удалось в сжатые сроки установить участников преступной группы, которые в результате реализации изощрённой преступной схемы осуществили хищение предметов лизинга у банка. Установлены не только соучастники этого преступления, но и главный организатор группы, частично установлена и найдена похищенная техника. Совместно с МВД мы продолжим работу по завершению расследования этого преступления, чтобы все причастные понесли заслуженное наказание, а ущерб банку был возмещен. Все преступления против банка всегда раскрываются, так будет и в этот раз».