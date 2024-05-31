Железнодорожники досрочно завершили капитальный ремонт пути на главном ходу Транссиба в Новосибирской области

Железнодорожники завершили капитальный ремонт участка пути длиной 5,2 км на перегоне Татарская-Кабаклы Западно-Сибирской магистрали на 12,5 часов раньше. Плановая продолжительность работ на участке – 72 часа.

Для сокращения сроков ремонта и минимизации его влияния на график движения поездов работы проводились по технологии «закрытого перегона». Один из путей полностью закрывался на ремонт, движение поездов организовывалось по соседнему пути с использованием вариантного графика, который позволяет пропускать составы в обоих направлениях. Для этого на границах ремонтируемого участка были обустроены временные стрелочные переводы, обеспечивающие его объезд.

В ходе ремонтно-путевых работ заменены рельсы, щебеночный балласт, железобетонные шпалы и другие элементы верхнего строения пути. Для железнодорожников, ремонтирующих пути, были организованы спальные вагоны, полевая кухня с горячим питанием. Работы на участке велись круглосуточно.

С начала путевой кампании в Новосибирской области железнодорожники отремонтировали уже более 55 км пути, что составляет 40% от годового плана (138 км). Плановый ремонт железнодорожных путей обеспечивает высокий уровень безопасности движения поездов, надежность и комфорт перевозок.