На Михайловской набережной в Новосибирске идёт голосование за лучший детский рисунок

На Михайловской набережной в Новосибирске подведут итоги конкурса «Мир глазами детей».

На Михайловской набережной в Новосибирске огласят имена трёх победителей конкурса «Мир глазами детей». Сейчас там идёт голосование.

Рисунки лидеров конкурса станут участниками выставки, которая пройдёт в День защиты детей, 1 июня, на Михайловской набережной в Новосибирске и в Городском саду в Томске. Все гости праздника смогут проголосовать за понравившуюся работу, сканировав QR-код возле экспозиции.

Проголосовать за лучший рисунок можно по ссылке.

Напомним, в конкурсе могли участвовать юные художники от 3 до 14 лет. Участникам предлагалось изобразить любимые уголки Родины, символы государства, исторические события или просто свои чувства к родной стране. Конкурс позволит детям выразить свою любовь к России через творчество и увидеть, как разнообразно и удивительно они воспринимают окружающий мир.