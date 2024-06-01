Опубликовали программу празднования Дня города-2024 в Новосибирске

В Новосибирске опубликовали программу празднования Дня города в 2024 году.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, в День города ведущие праздничные площадки будут на обоих берега: Михайловская набережная и парк «Арена».

29 июня

С 10 до 15 часов на Михайловской набережной пройдет массовая зарядка с участием олимпийских чемпионов. После зарядки состоится часовой концерт. В 16:00 начнется фестиваль электронной музыки. А в 19:00 стартует рок-фестиваль «Ветер Сибири». Среди выступающих — группа «Парк Горького».

Праздник, посвященный Дню молодежи, состоится 29 июня в парке «Арена» с 12 до 22 часов. В программе мероприятия предусмотрены спортивные состязания, музыкальные выступления, КВН, шоу-программа и выступление кавер-группы «Айвазовский Оркестра».

30 июня

На набережной пройдут выступления с 12 до 22 часов.

Праздник откроют первые лица города и региона. Это событие займет около часа. После этого еще час будет длиться парад судов.

С 14 до 15 часов запланировано выступление детского и взрослого хора. А с 15 до 17 часов около тысячи человек будут танцевать вальс.

С 21 до 22 часов на главной сцене пройдет выступления группы «Пицца». Помимо этого, до 18 часов на набережной будут проходить мероприятия для семей с детьми.

С 12:00 до 22:00 в парке «Арена» будет проходить развлекательная программа для молодежи. В программе — выступление творческих коллективов, а главной звездой станет певец Kamazz. Вместо фейерверка — файер-шоу.

На территории парка будут работать площадки разной направленности: творческая, спортивная и игровая.