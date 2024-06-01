Пацаны из Затулинки и огромная пробка: в Новосибирске рэпер Дава ответил на блиц-опрос журналистов

В Новосибирске на Михайловской набережной проходит праздник в честь Дня защиты детей, куда также приехал рэпер Дава.

Помимо фотосессии с фанатами, на которой возникла давка, Дава ответил на блиц-опрос журналистов Сиб.фм.

– Правый или левый берег в Новосибирске?

– Ну я из левого, поэтому левый.

– Любимая улица в Новосибирске?

– Сибиряков-Гвардейцев.

– Сколько станций метро в Новосибирске?

– Мне кажется, 10 есть.

– Самая большая пробка, в которой вы стояли в Новосибирске?

– Ой, на Немировича-Данченко.

– Самая длинная улица?

– Красный проспект.

– На шоу «Сокровища императора» на одном из испытаний в костюме дракона вы сказали: «Парни из Затулинки не поймут». Остались ли у вас друзья из Затулинки? Общаетесь ли вы с ними?

– Ну вот из Новосибирска остались, общаюсь до сих пор.

– Как вы выдержали эту толпу?

– Просто очень много народу, мало времени, к сожалению. Все длилось около часа, но мы чуть больше пофотографировались. Все равно в удовольствие, просто тяжело и долго стоять, немного устал.

– Скоро Новосибирск празднует 131-летие города, пожелаете что-нибудь?

– Пожелаю только хорошего настроения, развития, красивых, хороших, ровных дорог. Поскорее мост достроить, и чтоб все было классно.

Напомним, что Сиб.фм ведет онлайн-репортаж с Михайловской набережной, где с размахом отмечают 1 июня.