Пацаны из Затулинки и огромная пробка: в Новосибирске рэпер Дава ответил на блиц-опрос журналистов

В Новосибирске на Михайловской набережной проходит праздник в честь Дня защиты детей, куда также приехал рэпер Дава.
Помимо фотосессии с фанатами, на которой возникла давка, Дава ответил на блиц-опрос журналистов Сиб.фм.
– Правый или левый берег в Новосибирске?
– Ну я из левого, поэтому левый.
– Любимая улица в Новосибирске?
– Сибиряков-Гвардейцев.
– Сколько станций метро в Новосибирске?
– Мне кажется, 10 есть.
– Самая большая пробка, в которой вы стояли в Новосибирске?
– Ой, на Немировича-Данченко.
– Самая длинная улица?
– Красный проспект.
– На шоу «Сокровища императора» на одном из испытаний в костюме дракона вы сказали: «Парни из Затулинки не поймут». Остались ли у вас друзья из Затулинки? Общаетесь ли вы с ними?
– Ну вот из Новосибирска остались, общаюсь до сих пор.
– Как вы выдержали эту толпу?
– Просто очень много народу, мало времени, к сожалению. Все длилось около часа, но мы чуть больше пофотографировались. Все равно в удовольствие, просто тяжело и долго стоять, немного устал.
– Скоро Новосибирск празднует 131-летие города, пожелаете что-нибудь?
– Пожелаю только хорошего настроения, развития, красивых, хороших, ровных дорог. Поскорее мост достроить, и чтоб все было классно.
Напомним, что Сиб.фм ведет онлайн-репортаж с Михайловской набережной, где с размахом отмечают 1 июня.