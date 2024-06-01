Под Новосибирском пропала 70-летняя бабушка с родинкой над бровью

В Новосибирской области ищут 70-летнюю женщину, которая пропала 28 мая.

В группе «Лиза Алерт» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что в селе Чумаково Куйбышевского района Новосибирской области пропала 70-летняя Людмила Тархнишвили (Слизевская).

Сообщается, что пенсионерка 28 мая 2024 года ушла в сторону леса и пропала.

У Людмилы есть родинка слева над бровью.

Приметы: рост 168 см, худощавого телосложения, волосы русые, короткая cтрижка, глаза голубые.

Одежда: серебристая куртка, темные штаны, темно-синие галоши, светлая шапка.

Если кому-то известно о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.