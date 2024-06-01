Праздник детства провели в новосибирском парке

Праздник детства с размахом отметили в парке «Берёзовая роща».

1 июня, в первый день лета, уже традиционно празднуется международный день защиты детей. Для юных новосибирцев в парке культуры и отдыха «Берёзовая роща» организовали праздничную программу «Должны смеяться дети».

Организатор мероприятия — департамент по социальной политики города Новосибирска. В организации праздника приняли участие Новосибирское областное отделение малого и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ. Организация предпринимателей реализует социальный проект «ОПОРА — детям». Участники проекта сегодня провели мастер-классы для детей, раздали подарки и угощения.

Ещё до начала программы детей встречали аниматоры, задавая праздничный настрой с самого утра. Торжественное открытие началось выступлением детского хора. Затем с торжественным словом выступила начальник департамента по социальной политики мэрии Новосибирска Ольга Незамаева. «Мы очень рады вас видеть: детей и взрослых, бабушек и дедушек, мам и пап, и всех остальных. Рады подарить вам праздник, рады, что наконец-то наступило лето. Желаем прекрасно провести время, и пусть ни одна забота не омрачает вас!» — пожелала она гостям праздника.

Торжественную часть завершили песнями и танцами. На сцене поочерёдно выступали как солисты-призёры всероссийских конкурсов, так и новички – некоторым танцорам ещё не исполнилось и пяти лет.

После небольшого концерта дети смогли поучаствовать в интерактивах на творческих площадках: танцевальный флешмоб, аниматоры, рисование и аппликация, фото-точки и различного рода мастер-классы.

«Задача «Опоры России», как и женского отделения «Единой России», представителем которого я и являюсь, конечно же, поддержка материнства, женщин и наших детей. Мы много работаем над тем, чтобы дети были счастливыми, а их мамы могли развиваться, в том числе, и профессионально. Каким бы ни был наш ребёнок, нам всегда хочется, чтобы он был счастлив. И сегодняшний праздник именно для этого», — отметила исполнительный директор «Опоры России» Наталия Кошелева.

*Новость подготовлена в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории города Новосибирска» на 2021-2024 годы. Мероприятия программы направлены на формирование принципов ведения здорового образа жизни у жителей города Новосибирска.