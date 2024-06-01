Рэпер Дава посетил университет, в котором учился в Новосибирске

Рэпер Дава посетил университет в Новосибирске, в котором учился.

Сегодня, 1 июня, известный рэпер Дава прилетел в родной город Новосибирск. Он посетил Михайловскую набережную, где проходят мероприятия, посвященные Дню защиты детей.

Он также посетил университет РАНХиГС, в котором учился.

«Если что, я закончил специальность «Государственное и муниципальное управление». Получается, чиновник. Чуть-чуть пошел не по профессии», — сказал Давид.

Рэпер удивился, увидев, что в университете появилось кафе. Он также прошелся по учебному заведению и вспомнил несколько историй из своей студенческой жизни.

«Меня накрыла ностальгия. Столько всего было в этих стенах. Кажется, что это было вчера, а прошло уже так много времени. Родной РАНХиГС. Это было круто, спасибо», — написал новосибирец в своих социальных сетях.

Напомним, что Сиб.фм ведет онлайн-репортаж с Михайловской набережной, где с размахом отмечают 1 июня.