У жителей Новосибирска почернела рассада из-за заморозков

В Новосибирске из-за заморозков почернела рассада.

Дачники из Новосибирской области столкнулись с проблемой: после заморозков их рассада почернела. Чтобы обогреть теплицы, они используют лампы и свет для выращивания цыплят.

Они не предполагали, что в конце весны будут такие сильные заморозки. В последние дни мая температура воздуха местами опускалась до пяти градусов мороза. Несмотря на предупреждения метеорологов, некоторые садоводы всё же высадили рассаду перцев и помидоров.

«Заморозок первый за почти месяц и очень сильный. Зелень с бутонами винограда почернела даже под агрилом. Сила заморозка видна и по почерневшей, едва появившейся зелени на деревьях маньчжурского ореха высотой 15 метров», — сообщил Алексей Яновский кандидат биологических наук VN.ru.

По его словам, рассаду не следует высаживать в открытый грунт раньше середины июня. Это поможет получить хороший урожай в будущем.

Напомним, что в Новосибирске дачники из-за заморозков будут вынуждены пересаживать грядки.