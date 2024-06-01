Участок Оби под Новосибирском очистили от рыболовных сетей и мусора

В окрестностях Новосибирска участок реки Обь очистили от рыболовных сетей и мусора.

Как сообщает пресс-служба Минприроды Новосибирской области, под Новосибирском участок реки Обь очистили от брошенных браконьерами рыболовных сетей и мусора. Зачистка проводилась в рамках экологической акции «День без сетей».

По информации ведомства, эта акция проводится с 2006 года. Ее организатором выступает Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. В акции также участвуют сотрудники полиции и представители общественных организаций: движения «ЭКОНАВИГАТОР» и Новосибирской областной Федерации рыболовного спорта.

В общей сложности на акваторию Оби отправились 30 человек на 8 лодках. Они обнаружили и изъяли из воды 10 запрещенных орудий лова: 8 сетей из лески общей длиной более 500 метров и два так называемых экрана.

В естественную среду было выпущено более 10 килограммов водных биоресурсов — лещей, окуней, язей и плотвы, которые были пойманы в сети.

Также на берегу реки было собрано более 20 мешков с бытовым мусором.

Как рассказала заместитель председателя Общественного совета при Минприроды региона Ольга Чернавина, из-за ужесточения наказаний и увеличения штрафов за последний 3–4 года сетей в Оби стало меньше.

«Что касается мусора на берегах, здесь все печальнее: меньше его не становится, несмотря на огромное количество субботников в регионе», — подытожила Чернавина.

Напомним, что в Новосибирске дачники из-за заморозков будут вынуждены пересаживать грядки.