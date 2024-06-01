В аэропорту Толмачёво в Новосибирске заметили Даву

Певец и блогер Дава прилетел в Новосибирск для выступления на Михайловской набережной в День защиты детей.

В аэропорту Толмачёво заметили рэпера Даву (настоящее имя Давид Манукян). В столицу Сибири он прилетел около 5 часов утра 1 июня, где его сразу узнали фанаты и попросили фотографию.

Известный блогер прилетел в Новосибирск, чтобы принять участие в праздновании Дня защиты детей, организованном медиахолдингом «Сиб.фм group» 1 июня на Михайловской набережной.

Дава примет участие в «Зелёном марафоне» от Сбера, выступит вместе с детским хором, проведет мастер-класс по рисованию и подарит автографы всем желающим. Кроме того, певец запланировал несколько неожиданных сюрпризов для гостей праздника.