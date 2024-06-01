В Новосибирске дачники из-за заморозков будут вынуждены пересаживать грядки

Из-за заморозков новосибирским дачникам придется пересаживать грядки.

В 2024 году из-за затянувшейся весны садоводам Новосибирска пришлось скорректировать свои планы. Заведующий кафедрой земледелия Новосибирского аграрного университета Алексей Мармулев считает, что некоторые культуры придется пересеять из-за заморозков.

Агроном рассказал, что морковь и горох хорошо переносят заморозки, в отличие от тыквы, кабачков и огурцов, которые могут сгнить в холодной земле. Для того чтобы понять, нужно ли пересеивать, специалист посоветовал раскопать и посмотреть на семена. Если они размягчились, то необходимо заново их пересаживать. Если они проросли и корешки белые, то все в норме.

Он также отметил, что сейчас еще слишком рано сеять огурцы в открытый грунт, даже под укрытие. А первые всходы кабачков нужно защищать от заморозков.

Некоторые дачники уже рискнули и высадили рассаду в теплицу или в открытый грунт. В период заморозков они используют укрывной материал, чтобы защитить свои растения. Но даже укрытая рассада может не выжить — это зависит от удачи.

«Если сильно прихватило посадки, то лучше пересадить. Просто купить новую. Потому что томаты, если их прихватили заморозки, они будут долго отрастать. То есть того урожая, который мы ждали, уже не будет. В дополнительных подкормках и поливах смысла нет – земля и так влажная», – рассказал Мармулев VN.ru.

Напомним, что в Новосибирске выгнали мигрантов из общежития после скандала.