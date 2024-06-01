В Новосибирске выгнали мигрантов из общежития после скандала

Скандал, связанный с заселением двухсот мигрантов в общежитие на улице 40 лет Октября, продолжается уже неделю в Новосибирске. Работодатель заявил о своем намерении выселить узбекских мигрантов.

Инцидент с заселением двухсот мигрантов в общежитие на улице 40 лет Октября произошел на прошлой неделе и вызвал бурное обсуждение. Свидетели видели пьяных мигрантов, гуляющих по округе. Об этом пишет МК в Новосибирске.

По словам местного жителя, мигрантов привозят толпой на четырех автобусов.

Местные жители стали еще более обеспокоены, когда увидели группу пьяных мигрантов около магазина. В результате они запретили детям ходить на детскую площадку, а мужья начали встречать своих жен после работы.

После скандала, который привлек внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, подрядчик, ответственный за работу приезжих рабочих, установил непрозрачный забор около общежития.

Жители частного сектора боятся за своих детей, а пожилые люди боятся выходить на улицу. Жители Новосибирска обратились с жалобами в различные ведомства. В ответ на это работодатель узбекской группы отправил аудиосообщение в группу уличного комитета.

«Народ! Вы успокойтесь там все, и возьмите себя в руки. Вы – взрослые все люди! Я вам официально заявляю: мы съезжаем отсюда! Дай бог вам здоровья! И всего хорошего», — говорит Александр в аудиосообщении.

Местные жители довольны таким исходом событий. Они считают, что рабочие из Узбекистана должны жить рядом с объектом, который они строят.