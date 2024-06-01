Женщина погибла в ДТП на Северном обходе под Новосибирском

Смертельное ДТП произошло на Северном обходе под Новосибирском.

В результате аварии на Северном обходе под Новосибирском погибла пассажирка легковушки. Инцидент случился, когда автомобиль «Чери Тиго» столкнулся с «Ниссан Санни». По информации пресс-службы Госавтоинспекции Новосибирской области, женщина, находившаяся в «Ниссане Санни», скончалась от полученных травм.

Авария произошла утром 1 июня в Коченевском районе. Водитель «Чери Тиго» двигался со стороны Омска в направлении Новосибирска и на 5-м километре Северного обхода выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «Ниссаном Санни».

Помимо погибшей пассажирки, пострадали женщина-пассажир и водитель «Ниссана», а также водитель «Чери Тиго», которых с различными травмами госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии.