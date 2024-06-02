1 июня произошло смертельное ДТП в Новосибирской области

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Здвинском районе Новосибирской области.

В Здвинском районе Новосибирской области 1 июня днем водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ", совершил наезд на дорожных рабочих, которые совершали ремонтные работы дорожного полотна, после чего столкнулся со стоящим автомобилем "ИЖ".

В результате аварии один мужчина скончался на месте от полученных травм, второй мужчина пострадал и был доставлен в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, что в Новосибирске в авариях с самокатами пострадали двое детей.