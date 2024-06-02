Блондинка-фотограф из Новосибирска выиграла в лотерею 10 млн рублей

Фотограф из Новосибирска выиграла в лотерею 10 миллионов рублей и купила загородный дом.

Фотограф из Новосибирска Вера Карпенко выиграла в государственной лотерее «Столото» 10 миллионов рублей. Через четыре года она продолжает радоваться удаче и умело распоряжается деньгами.

В преддверии Дня блондинок организаторы лотереи узнали, куда Вера решила потратить свой выигрыш.

«Всей семьей ждали, когда будет зачислен выигрыш. И когда этот день настал, то сначала не могли даже поверить в это. Дело в том, что мы много лет хотели переехать в большой загородный дом. Благодаря победе наша мечта сбылась», — сообщила победительница.

Вере Карпенко повезло дважды за один тираж. В результате розыгрыша она выиграла 10 000 100 рублей во втором и двадцать третьем турах.

Напомним, что участок Оби под Новосибирском очистили от рыболовных сетей и мусора.