Лебединая пара поселилась в Тогучинском районе Новосибирской области

В Новосибирской области заметили лебединую пару.

На сайте “Тогучинская газета” опубликовали фотографию лебединой пары, которую заметили в селе Дергаусово Новосибирской области на небольшом водоеме.

Местные жители каждый день наблюдают, как птицы обустраивают свое семейное гнездышко.

“Несколько недель назад мы увидели в небе двух лебедей. Они долго кружили над нашим прудом, потом спустились на воду и вместе осматривали будущий дом”, — рассказали очевидцы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 2 июня в Новосибирской области потеплеет до +23 градусов.