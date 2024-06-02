Новосибирская певица Пелагея выложила видео с рыдающей дочерью

7-летня Таисия давно не виделась с известным отцом, хоккеистом Иваном Телегиным и вот, на окончание школы папа сделал маленькой Таисии подарок, прямо в аэропорту, когда девочка собиралась улететь на отдых, офицер прочёл ей запрет на выезд из страны, который оформил её отец.

Певица Пелагея поделилась видео, на котором её 7-летня дочь плачет, из-за запрета на выезд из страны, который в тайне наложил бывший муж звезды, хоккеист Иван Телегин.

Девочка окончила первый класс и бабушка решила поздравить внучку с праздником подарив ей путёвку в турецкий город Бодрум. Сама певица не смогла полететь с девочкой и в качестве сопровождающего отправилась её мама.

Фото: Скриншот видео

Ребёнок год не видел папу и очень надеялся хотя бы получить смс с поздравление, но сюрприз, который хоккеист приготовил дочери поверг в шок всю семью.

«26 мая, прямо в аэропорту Шереметьево, ей этот сюрприз прочитал офицер таможенной службы. Это был ЗАПРЕТ на выезд Таси. Куда? На отдых, конечно», – пишет Пелагея в своём telegram-канале.

Как итог, разбитое маленькое сердце. И снятие с рейса за полчаса до вылета самолета в 7 утра.

«А еще — педагогично. Вот так, окончив свой Первый класс, Тася столкнулась с жестокой действительностью с беззубой жестокостью «папочки»», – добавила певица.

Можно предположить, что таким образом Иван вымещает на ребёнке всю злость, которая накопилась у него в отношении своей бывшей жены. Но не смотря на всё это, девочка очень любит папу и ждёт.

Ранее Сиб.фм писал о том, что певица Пелагея из Новосибирска проиграла суд бывшему мужу по поводу алиментов.