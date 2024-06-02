Новосибирцы будут работать меньше в особенно жаркие дни

В Госдума внесут законопроект, позволяющий в дни аномальной жары сократить рабочее время на 2 и 4 часа.

Авторы проекта уверены, что их предложение поможет защитить работников от недобросовестных начальников, которые эксплуатируют их несмотря на жуткую жару. Как правило, такие работодатели игнорируют предупреждения Роспотребнадзора, однако если законопроект вступит в силу, такие рекомендации станут обязательными. И люди будут больше защищены от воздействия высоких температур.

При жаре в 28,5 градуса рабочий день будут сокращать на час, при 29 градусах — на 2 часа, если температура достигнет 30,5 градусов и выше — на 4 часа.

Попытка внести в ГД подобны законопроект уже была, в прошлый раз она увенчалась неудачей.

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