Новосибирцы объединились в День защиты детей

В парке «Березовая роща» прошло празднование в честь Дня защиты детей.

Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска устроил мероприятие «Должны смеяться дети», приуроченное ко Дню защиты детей, которое состоялось 1 июня в парке «Березовая роща». В подготовке также приняло участие Новосибирское областное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Торжественное открытие началось выступлением детского хора, которое завершили песнями и танцами. После чего на сцене выступали солисты-призеры всероссийских конкурсов, а также и новички.

В рамках мероприятия дети участвовали в интерактивах на творческих площадках: танцевальный флешмоб, аниматоры, рисование и аппликация, фото-точки и различного рода мастер-классы.

Напомним, что на Михайловской набережной в Новосибирске образовался ажиотаж из желающих подойти к Даве.