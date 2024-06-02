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общество

Опубликовано 16 кадров таинственных мест Новосибирской области

Фото: Гловацкая

Необычные и таинственные места Новосибирской области показали в 16-ти фотоснимках.

Новосибирск всегда по-особенному привлекал приезжих туристов, однако теперь они могут ознакомиться не только с городской жизнью столицы Сибири, но и насладиться красотами за ее пределами.

Природа Новосибирской области настолько необъятная и завораживающая, что одних летних каникул будет мало, чтобы обойти всю территорию региона.

Журналисты Сиб.фм собрали в своем материале самые таинственные места, рассказав об их истории. А благодаря фотоснимкам можно как можно ближе ознакомиться с местностью, о которой идет речь.

Прикоснуться к величественной природе Новосибирской области можно здесь.

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Валерия Митрохина
Журналист

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