В Новосибирске после скандала мигрантов выгнали из общежития

В Новосибирске разгорелся скандал, в результате которого мигрантов попросили покинуть общежитие.

Уже неделю в Новосибирске продолжается скандал, связанный с заселением двухсот мигрантов в общежитие на улице 40 лет Октября, который вызвал волну обсуждений.

Очевидцы пожаловались на пьяных и устраивающих шум мигрантов. Многие перестали выпускать детей на детские площадки, а мужчины начали встречать жен с работы.

По словам некоторых, иностранных граждан привозят толпой на четырех автобусах.

После ажиотажа, которым также заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин, подрядчик, ответственный за работу приезжих рабочих, установил непрозрачный забор около общежития.

Жители частного сектора беспокоятся за безопасность своих детей, а пожилые люди опасаются выходить на улицу. Новосибирцы обратились с жалобами в различные инстанции. В ответ на эти обращения работодатель рабочей группы из Узбекистана записал аудиосообщение для группы уличного комитета.

«Народ! Вы успокойтесь там все, и возьмите себя в руки. Вы – взрослые все люди! Я вам официально заявляю: мы съезжаем отсюда! Дай бог вам здоровья! И всего хорошего», — говорит Александр в аудиосообщении. Об этом сообщает МК в Новосибирске.

Местные жители остались довольны таким исходом событий. По их мнению, рабочие должны проживать рядом с объектом, который они строят.

Напомним, что в СНТ Новосибирска пенсионер сбил 6-летнего мальчика.