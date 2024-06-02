Производство пивных напитков и этилового спирта выросло в Новосибирской области

В регионе значительно выросло производство пивных напитков и этилового спирта.

Как сообщает РБК Новосибирск, ссылаясь на Межрегиональное управление Росалкогольтабакконтроля по Сибирскому федеральному округу, за первый квартал текущего года в Новосибирской области выросли объемы производства пива на 6,8%, пивных напитков на 7,7% и этилового спирта — на 18,5%.

Однако производство сидра, медовухи и пуаре снизилось на 62,7%.

Рост объема спиртного может быть связан с разнообразием ассортимента и вкусовых характеристик. Об этом рассказала заведующая кафедрой маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ, кандидат социологических наук Любовь Шадрина.

Также, по ее словам, медовуха, пуаре и сидр, как альтернативные алкогольные напитки, имеют тенденцию к сокращению спроса из-за повышения цен на сырье.

Напомним, что суды в Новосибирской области стали чаще конфисковать авто за пьяную езду.